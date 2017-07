Bar Municipal de Rio Branco será reaberto hoje com muita cerveja e tira-gosto

Da redação ac24horas 12/07/2017 07:57:51

O Bar Municipal, no Centro de Rio Branco, será reaberto hoje, quarta-feira, 12, com música ao vivo e muito petisco e cerveja gelada. O bar está localizado na Praça Povos da Floresta, e ultimamente vinha sendo usado como escritório de informações turísticas. Mas, devido ao abandono, já serviu de abrigo para sem-teto e moradores de rua. “Cartão postal de Rio Branco, o Bar Municipal reinaugura nessa Quarta-Feira com muita coisa boa. Estamos esperando por você”, convida a secretária de Turismo do Acre, Rachel Moreira.

A praça onde se localiza o Bar Municipal é uma extensão da Praça General Dutra, o Bar Municipal foi edificado em 1945.