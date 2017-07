Aleac homenageia atleta paralímpico acreano pelo desempenho em competições

Assessoria 12/07/2017 15:07:24

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Ney Amorim (PT), suspendeu o grande expediente desta quarta-feira (12) para receber o atleta paralímpico acreano Lucas Vinicius Magalhães Damasceno.

Na ocasião, o atleta foi homenageado com uma Moção de Aplausos pelo seu desempenho nas competições nacionais bem como, pela sua convocação para a Seleção Brasileira Paralímpica para disputar o Campeonato Mundial de Jovens de Atletismo, que ocorre na Suíça entre os dias 3 e 6 de agosto deste ano.



Ney Amorim parabenizou a atuação de Lucas nas competições e frisou que sua superação é motivo de orgulho para o Acre. “Essa vitória de Lucas representa uma história pessoal de luta e superação, exemplo para o Estado, para o Brasil. É muito bonita a relação que ele vê o esporte mesmo com todas as dificuldades que enfrentou é uma alegria vê as conquistas que ele alcançou. Parabéns Lucas, pela sua garra e dedicação”, disse.

Lourival Marques (PT), autor da proposta, ressaltou que Lucas é o primeiro acreano a ser convocado para a Seleção Brasileira Paralímpica sendo também, o primeiro colocado na faixa etária até 20 anos no Brasil. “Este jovem acreano é um símbolo de força e de vontade, empenho e dedicação. Ele merece sem dúvidas todas as homenagens do mundo”, ressaltou.