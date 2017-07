Viatura da Polícia Militar do Acre capota na Via Verde e deixa três policiais feridos

Três policiais militares, sendo dois homens e uma mulher , ficaram feridos depois que a viatura em que estavam capotou na Via Verde, na manhã desta terça feira (1), e, frente ao prédio da Polícia Federal.

O acidente, segundo relatado por um oficial que esteve no local, aconteceu quando o motorista do carro da PM tentou evitar um choque com uma motocicleta que seguia no mesmo sentido (shopping/tucumã), e acabou batendo em um buraco, provocando o capotamento.

Ainda de acordo com esse oficial, o motorista ficou ferido com mais gravidade, já que parte do carro ficou sobre ele.

“A viatura tombou e ficou em cima das pernas dele. Ele não está bem, foi socorrido mas o estado de saúde dele é grave”, disse o oficial.

O trânsito ficou fechado por quase uma hora mas já foi restabelecido.