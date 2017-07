Via Verde Shopping recebe exposição de arte ‘Despertar’

Assessoria 11/07/2017 15:52:33

Obras da artista plástica e designer, Camila Kipper, ficarão expostas até o dia 20 de julho

A exposição de arte “Despertar”, da artista plástica e designer Camila Kipper, teve início na última segunda-feira, 10, no Via Verde Shopping. As obras ficarão expostas até o dia 20 de julho, das 10h às 22h de segunda a sábado e das 13h às 21h no domingo, no corredor “A”, próximo à loja Vivo. O evento é uma parceria com o Grupo Zanatta e Viveiro Casa Linda.

Esta é a segunda exposição realizada por Camila Kipper, a primeira foi em abril deste ano, em Campo Grande/MS, onde reside atualmente. Ela conta que sempre teve interesse pela pintura e decidiu criar obras tendo a natureza como inspiração. A exposição simboliza o despertar da carreira como pintora.

“Comecei minha carreira como designer, fazendo logomarcas e identidade visual para empresas. Porém, sempre amei pintar e fiz vários cursos de arte. Recentemente produzi uma série de quadros que denominei como ‘Despertar’ que expus em Campo Grande, e como sou acreana de coração quis expor minhas obras em Rio Branco também e o Via Verde Shopping me cedeu o espaço. Pretendo continuar pintando e produzindo bastante para apresentar mais trabalhos futuramente”, afirma.

As obras expostas no Via Verde Shopping também estarão à venda. Para maiores informações entre em contato por meio do telefone (67) 99669-8985.