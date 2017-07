Varas do Trabalho passam por correição em todo Acre

Da redação ac24horas 11/07/2017 08:23:46

O presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, desembargador Shikou Sadahiro, realiza dias 17 e 18 de julho as correições ordinárias nas Varas do Trabalho de Cruzeiro do Sul. Entre os dias 3 e 7 de julho as correições foram realizadas em Epitaciolândia e Plácido de Castro,

Em agosto as correições serão nas unidades: 1ª e 2ª Varas do Trabalho e Fórum Trabalhista de Ji-Paraná, interior de Rondônia.