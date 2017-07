Representantes do movimento gay acreano anunciam ‘Semana da Diversidade’ para agosto

Da redação ac24horas 11/07/2017 16:22:20

Integrantes do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) se preparam para a XI Semana Acreana da Diversidade, a ser realizada entre os dias 1º e 6 de agosto, data em que ocorrerá a Parada Gay. O dia do encerramento não foi escolhido ao acaso – ele marca também o início da Revolução Acreana. Daí o tema da semana da diversidade: “Não é festa, é revolução!”, frase atribuída a Plácido de Castro em sua primeira investida contra as forças militares bolivianas, que em 1902 controlavam o território.

A programação da Semana Acreana da Diversidade acontecerá em diferentes locais, tais como Filmoteca Acreana e Calçadão do Mercado Novo. Fóruns, palestras, exibição de filmes e documentários, peças teatrais e oficinas são algumas das atividades que previstas pelos realizadores do evento.

De acordo com o presidente do fórum que reúne no Estado as ONGs LGBT, Germano Marino, o objetivo do evento é conscientizar as pessoas sobre o direito à diversidade sexual. “Não podemos mais compreender esse mundo de intolerância, seja ela qual for”, argumenta através de uma postagem nas redes sociais.

“Em alguns casos a discriminação pode ser discreta e sutil, entretanto, muitas vezes, o preconceito se torna evidente com agressões verbais, físicas e morais”, diz o texto.

Segundo Marino, as conquistas do movimento LGBT estão sob a ameaça do que chama de “fortalecimento de uma sociedade heteronormativa, conservadora e fundamentalista”.

Ele cita um relatório de 2012, feito a partir de denúncias recebidas pelo Disque 100, que aponta um crescimento no Brasil de 166% dos casos de violações dos direitos da população LGBT no período.

A Associação de Homossexuais do Acre, de acordo com Marino, também aponta na mesma direção. Entre 2007 e 2016, foram registrados 15 assassinatos de homossexuais no Estado, sendo onze deles em Rio Branco.

Marino afirma ainda que no Brasil não há registro de mortes por aversão à heterossexualidade, ao contrário do que acontece com a população LGBT – potenciais vítimas de homicídio devido à sua orientação sexual.