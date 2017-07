Após protesto de senadoras e muita confusão, Senado aprova reforma trabalhista de Temer

web 11/07/2017 21:16:16

O Senado aprovou o texto principal da reforma trabalhista no plenário do Senadonesta terça-feira com 50 votos favoráveis e 26 contrários. A sessão chegou a ser interrompida por mais de seis horas após senadoras ocuparem todos os lugares da Mesa Diretora, sem deixar lugar para Eunício se sentar.

Elas queriam que se fechasse um acordo para votar uma emenda proibindo o trabalho de grávidas e lactantes em local insalubre. No entanto, representantes do governo disseram que não aceitavam negociar com a oposição. A mudança faria com que a reforma voltasse para a Câmara, atrasando a tramitação do texto.

(Fonte: Revista Veja)