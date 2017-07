Polícia prende homem condenado a mais de cinco anos pelo crime de estupro

Da redação ac24horas 11/07/2017 09:24:18

A Polícia Civil do Acre através do Núcleo de Capturas (Necapc), apresentou na manhã desta terça-feira (11), Sebastião Sales de Oliveira Lopes. Ele é acusado de estupro e foi condenado há cinco anos de prisão pela Justiça do Acre. O acusado foi preso no bairro 15.

Sebastião Sales de Oliveira Lopes foi condenado há cinco anos e cinco meses em regime fechado e estava sendo considerado foragido da justiça desde a sentença. O Karlesso Nespoli, não deu detalhes sobre o crime, já que não acompanhou o caso e é delegado responsável apenas pelo cumprimento da prisão.

O núcleo de Capturas recebe as demandas judiciais e as equipes por meio de um trabalho de investigação saem em campo para cumprir os mandados, tirando de circulação as pessoas em débito com a Justiça.

“Nós estávamos com um mandado de prisão em mãos neste caso do condenado por estupro e após um trabalho de investigação, conseguimos dar cumprimento. Agora já foi comunicado a vara de Execuções Penais e o encaminhamos ele ao presídio para que fique a disposição da justiça. Portanto mais uma pessoa perigosa que saiu de circulação e do meio da sociedade”, disse Nespoli.

Só no primeiro semestre deste ano 336 prisões já foram cumpridas através do Núcleo de Capturas.