Polícia do Ceará caça acreano dono de 350 kg de maconha em Fortaleza

Da redação ac24horas 11/07/2017 07:46:03

A Polícia do Ceará está à caça do acreano Sheldon Castro, que seria um dos donos de um carregamento de 350 quilos de maconha apreendidos nesta segunda-feira, 10, no bairro Pirambu, em Fortaleza. Após receberem a informação que um grande carregamento de drogas chegaria ao Pirambu, policiais civis do 7º Distrito Policial daquela capital desarticularam a quadrilha de tráfico de drogas e apreenderam 350 quilos de maconha, a maior carga já interceptada pela polícia cearense neste ano.

Segundo a polícia, a droga foi encontrada em uma sorveteria de fachada, localizada na Rua Pedro Artur. Davi da Silva de Freitas, e Vitória Barros Gomes, 18, foram presos em flagrante no local.

Lá, a dupla apontou a participação Sheldon, que seria o dono dos entorpecentes e o responsável pela distribuição. Já existem dois mandados de prisão contra o acreano. Com informações do Diário do Nordeste.