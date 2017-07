Parada Gay acontece dia 6 de agosto em Rio Branco: “não é festa, é revolução”

Da redação ac24horas 11/07/2017 08:17:20

A 11a Semana Acreana da Diversidade já tem data para acontecer em Rio Branco: de 1 a 6 de agosto. A tradicional Parada do Orgulho Gay será no encerramento, 6 de agosto, com concentração às 14 horas na Ufac/Centro.

O lema sugerido é “não é festa, é revolução” já que a data coincide com as comemorações pelo início da Revolução Acreana. O evento conta com apoio da Fundação Garibaldi Brasil e organizações ligadas à questão LGBT no Acre.