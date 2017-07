Para líder do governo, criminosos cooptam jovens que não têm base família sólida

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 11/07/2017 12:28:19

Depois de ouvir uma saraivada de críticas dos deputados de oposição direcionadas ao sistema de segurança pública do Acre, o líder do governo, deputado Daniel Zen (PT) defendeu o governo e disse acreditar que a administração estadual está dando o combate necessário para a guerra de facções e fazendo investimentos nas polícias. O governista destaca que não faltam políticas públicas e oportunidades para os jovens.

“Quero apenas fazer apenas uma observação. Acredito que o Estado está dando o combate necessário a guerra de facções, fazendo investimentos no presídio, investimentos no plano de cargos e carreiras dos policiais, investimentos em viaturas, coletes, munição e bloqueador de celulares no presídio de onde saiam as ordens para queimar veículos nas ruas dos bairros de Rio Branco”, ressalta o petista.

Segundo Zen, a ida de um jovem para o mundo do crime decorre da suposta falta de oportunidades. “Quando olho para as escolas eu vejo sobrar vagas”, destaca o líder do governo, ao destacar o Centro de Línguas, o Programa de estágio do executivo, judiciário, legislativo, jovem aprendiz nas empresas. De acordo com o deputado, iniciativas que promovem a inclusão dos jovens acreanos.

“É certo que não tem vaga para todo mundo, mas não é 100% correto dizer que nossa juventude é cooptada por falta de oportunidades. Talvez o jovem que não tenha base familiar muito sólida, aquele que pensa que tenha que fica oito anos do ensino fundamental, três no ensino médio, se preparar para fazer faculdade e fazer um curso possa ceder para as oportunidades do mundo do crime”.

Para Daniel Zen, alguns jovens estariam sendo seduzidos por traficante “que oferece a possibilidade ser o badeco e vai receber em uma semana o mesmo que um trabalhador levar um mês para receber. É uma disputa injusta. Uma sedução desleal, mas o poder público vem se esforçando para que não faltam oportunidades mesmo que o jovem tenha que disputar vagas”, ressalta o deputado.

Ele alerta ainda que “aqui é a porta de entrada de toda droga que entra no país. Se o sujeito cheira uma carreira de pó em Fortaleza, pode ter certeza que ela passou por aqui. Enquanto tiver gente produzindo droga, vai ter gente consumindo droga”, finaliza Daniel Zen.