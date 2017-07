Oficina Ortopédica do Acre retoma produção com chegada de novos materiais

11/07/2017

Lane Valle

Após passar por dificuldades para aquisição de insumos, em razão da falta de interesse de empresas em participar do processo licitatório para a aquisição de material, a Oficina Ortopédica no Acre recebeu esta semana 95% do material de sapataria (órtese para os pés).

As próteses, que serão entregues inicialmente aos grupos prioritários da Colônia Souza Araújo e Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan), vão atender a demanda reprimida de todos os usuários até o final do ano.

Funcionando há quase 40 anos em Rio Branco, com uma média de 20 mil pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), juntando todos os serviços, a Oficina Ortopédica realiza quase dois mil atendimentos por mês quando há material para execução, segundo explicou o gerente geral da unidade, Leunam Ramos.

“Tivemos um tempo sem material na oficina ortopédica devido a dificuldades no processo licitatório, que foi dado como processo desertor, que é quando nenhuma empresa manifesta interesse em participar. Vale lembrar que a Procuradoria Geral só permite compra direta após três processos licitatórios desertores. Fomos até São Paulo e fizemos contato direto com as empresas fornecedoras dos produtos”, ressalta Ramos.

Após a visita e a explanação da importância da Oficina Ortopédica para o Acre, as empresas participaram do processo licitatório. Parte do material já foi entregue e o restante, órteses e próteses, devem ser entregues nos próximos trinta dias, que é o prazo que os fornecedores têm, mediante ao contrato, para realizar a entrega.