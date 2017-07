Morre na UTI do PS o cabo PM que sofreu grave acidente na Via Verde

Da redação ac24horas 11/07/2017 18:24:03

O cabo da Polícia Militar, Alelcenir Costa da Silva, um dos policiais envolvidos no acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (11) na Via Verde, morreu no final da tarde de hoje na UTI do Pronto Socorro de Rio Branco.

Segundo relatos de policiais que o acompanham no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), cabo Alelcenir Costa da Silva foi internado inconsciente, com hemorragia interna, traumatismo craniano e torácico.

Os colegas do cabo chegaram a fazer um apelo para doações de sangue através das redes sociais, mas o militar não resistiu os ferimentos e morreu após passar por intervenções cirúrgicas para tentar salvar sua vida.

A viatura que capotou transportava mais dois policiais militares que foram atendidos no PS. O veículo dos militares teria feito uma manobra para evitar a colisão com uma motocicleta que desviou um buraco na pista.

O diretor do HUERB, Fabrício Lemos informou que apesar dos esforços de toda equipe médica não foi possível salvar a vida do militar devido a gravidade do impacto que ele sofreou na cabeça durante a capotagem.