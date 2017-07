Moradores do Loteamento Farhat pedem execução de obras e ameaçam fechar AC-40 durante a Cavalgada

Luciano Tavares, da redação ac24horas 11/07/2017 15:33:26

Os moradores do Loteamento Salin Farhat foram recebidos na manhã desta terça-feira, 11, na Câmara Municipal de Rio Branco. A reunião foi um pedido do peemedebista Roberto Duarte, que esteve nesta segunda-feira, 10, visitando a comunidade. Na oportunidade, eles reclamaram das obras prometidas e não executadas no local. Vias que estavam no cronograma do Programa Ruas do Povo, no bairro, jamais foram executadas pela empresa contratada pelo Depasa, órgão responsável pelos serviços.

Há um mês, em protesto, os moradores chegaram a fechar a AC-40, via que dá acesso ao loteamento, localizado ao lado do Parque de Exposições Marechal Castelo Branco.

“Fui convidado para conhecer a situação precária que os moradores do Loteamento Farhat estão enfrentando há anos, segundo eles, o bairro seria atendido pela primeira etapa do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com pavimentação e saneamento, mas até agora, não fizeram nada”, afirmou Roberto Duarte.

“Nossa necessidade no bairro é em relação a tudo. Lá não temos saneamento, esgotamento, drenagem, pavimentação. Não temos calçada. O que nós estamos reivindicando é o que todo morador de bairro reivindica, é um direito nosso”, lembra seu Wildy Saad, morador há 12 anos no local.

Durante a reunião, o presidente da Casa, vereador Manuel Marcos (PRB), propôs que a mesa diretora encaminhe um documento ao Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento solicitando esclarecimentos técnicos sobre real situação do Loteamento Salin Farhat.

Caso não sejam atendidos, os moradores ameaçam fechar a AC-40 durante a Cavalgada da Expoacre neste mês.