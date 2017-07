Estado de saúde de um dos policiais envolvidos em acidente na Via Verde é grave

Da redação ac24horas 11/07/2017 11:17:27

É grave o quadro de saúde do cabo Alelcenir Costa da Silva, um dos policiais envolvidos no acidente ocorrido na manhã desta terça-feira (11) na BR-364, região da Via Verde.

De acordo com policiais que o acompanham no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb), cabo Alelcenir Costa da Silva foi internado inconsciente, com hemorragia interna, traumatismo craniano e torácico.

Alelcenir precisa passar por cirurgia e a corporação já faz apelo através das redes sociais, solicitando doadores de sangue tipo “O” positivo. Os doadores podem se dirigir ao Hemoacre e doar em nome do policial.

A viatura que transportava mais dois policiais militares capotou em frente ao prédio da Polícia Federal, após tentar realizar uma manobra para evitar a colisão com uma motocicleta que desviou um buraco na pista acabou entrando na frente da viatura policial.