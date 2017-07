Durante visita institucional, procurador-geral e governador do Estado discutem projetos e ações de Segurança

Assessoria 11/07/2017 21:02:39

O procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Oswaldo D’Albuquerque Lima Neto, realizou na manhã desta terça-feira, 11, uma visita institucional ao governador do Estado do Acre, Sebastião Viana.

Acompanhado pela corregedora-geral do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, e da promotora de Justiça Marcela Ozório que mesmo licenciada acompanhou a agenda, o procurador-geral tratou com o chefe do executivo acreano sobre ações e projetos na área de Segurança.

Entre os principais temas abordados, houve destaque para a parceria do MPAC com o governo do Estado, por meio do Instituto Socioeducativo (ISE), a qual possibilitará que jovens e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em regime de semiliberdade, trabalhem nas unidades do MPAC como prestadores de serviço.

O projeto vai selecionar até 20 jovens e adolescentes que serão encaminhados para o MPAC, sendo que dez deles, entre 18 e 20 anos de idade, serão contemplados com bolsas remuneradas e os outros dez com bolsas não-remuneradas, a princípio.

“Temos no Ministério Público do Estado do Acre um parceiro permanente que cumpre com louvor o seu papel de defesa dos direitos do cidadão”, destacou o governador Sebastião Viana enfatizando as ações firmes do governo na área de Segurança Pública, as quais vêm culminando com a redução do número de homicídios no estado.

Na ocasião, o governador aproveitou, ainda, para agradecer a parceria sempre contínua do MPAC, uma vez que esta contribui fortemente para o combate à criminalidade, visando sempre o melhoramento do sistema de segurança, abraçando junto ao governo e outras instituições a luta permanente pela paz social.

“O Ministério Público do Estado do Acre tem desenvolvido um trabalho de constante estruturação de combate ao crime organizado e estamos levando ao conhecimento do Sistema Integrado de Segurança Pública [Sisp], a instalação da nova Promotoria de Justiça Especializada para a Defesa da Segurança Pública. Vamos fortalecer, ainda, as ações voltadas ao controle externo da atividade policial, por meio da nova promotoria e do Caop [Centro de Apoio Operacional]”, destacou o procurador-geral.

MPAC na Cidade do Povo

Oswaldo D’Albuquerque aproveitou a ocasião para convidar o governador para prestigiar o ato de entrega da Unidade do MPAC no Bairro Cidade do Povo, nesta sexta-feira, 14.

Na unidade local, o cidadão terá acesso aos serviços do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), do Centro de Apoio à Vítima (CAV), do Núcleo de Apoio Psicossocial em Dependência Química (Natera) e dos serviços de Promotoria de Justiça que visam garantir a defesa da sociedade e seus interesses.

Sebastião Viana confirmou a presença da equipe de governo no evento e agradeceu a atuação e efetividade do órgão no bairro que abriga boa parcela da população acreana. O governador também convidou o procurador-geral para conhecer, após a solenidade de inauguração da Sede Ministerial, os equipamentos públicos implantados no empreendimento habitacional e as 224 novas moradias que serão entregues nos próximos dias, às famílias que vivem nas áreas de risco da capital.

Ana Paula Pojo – Agência de Notícias do MPAC