CPI dos Transportes tem reunião e leitura de relatório final nesta terça na Câmara

Luciano Tavares, da redação ac24horas 11/07/2017 13:26:44

A CPI dos Transportes na Câmara de Vereadores apresenta na tarde desta terça-feira, 11, o relatório final da comissão, durante reunião na Casa.

A priori, o relator da CPI, vereador Jackson Ramos (PT) informou que foram feitas algumas recomendações às empresas do transporte coletivo. Ele minimizou as declarações dos donos das empresas, feitas durante uma oitiva, de que renovaram seus contratos mesmo com débitos com as receitas estadual e federal, o que é proibido.

A oposição desconfia de uma manobra da base para tentar tirar a responsabilidade das empresas e da prefeitura. Por isso, o vereador Roberto Duarte (PMDB) adiantou hoje pela manhã que deve enviar um relatório extra ao Ministério Público denunciando as irregularidades.