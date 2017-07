CPI da Sehab receber primeiros documentos para iniciar trabalhos de sindicância

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 11/07/2017 14:57:08

O deputado Lourival Marques (PT) presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que vai investigar a participações de servidores públicos no esquema de venda ilegal de casas populares na Secretaria de Habitação e Interesse Social do governo do Acre (Sehab) informou nesta terça-feira (11), que recebeu os primeiros documentos para iniciar os trabalhos da comissão no âmbito do Poder Legislativo.

O petista Lourival Marques informa que entrega do material que a Sehab enviou “com todos os documentos e relatório das casas distribuídas projeto no Rui Lino”. Marques informa ainda que o relatório teria mais de duas mil páginas e que o relator da CPI “vai conseguir começar os trabalhos com materialidade e documentos para fazer a análise devida” de todos os documentos disponibilizados pela secretaria de Habitação.

Segundo o presidente da CPI, ofícios requerendo documentos junto a Secretaria de Segurança, Ministério Público Federal e Sehab foram encaminhados. “Demos os prazos que eles pediram para fazer as cópias dos documentos. Dentro do prazo que foi estabelecido encerremos essa CPI dando os encaminhamentos necessários e pedidos de providências que os membros da comissão solicitarem”, diz Marques.

O autor da proposta da CPI, deputado Gerlen Diniz (PP) destaca que “entregaram a documentação pedida, exceto o inquérito policial”. Para o deputado, o inquérito é a peça que vai balizar os trabalhos dos deputados que integram a comissão. Diniz reclama da morosidade das instituições para apresentar os documentos solicitados para que eles possam fazer as convocações de pessoas para prestar esclarecimentos.