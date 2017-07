Chef de cozinha Natalino Santos é destaque em evento internacional de culinária

O chef de cozinha acreano Natalino Santos, representante do Brasil durante o 1º Congresso Integração Culinária Do Vale – Valorizando Nossos Sabores, entre os dias 07 e 09 de julho, em Cochabamba, na Bolívia, foi destaque no evento com o prato “Risoto Acreano”.

Durante o congresso, que contou com a participação de premiados chefs de cozinha da Argentina, México, Coreia, Espanha e Bolívia, o brasileiro de 21 anos, considerado o mais novo chefe da região Norte do Brasil, recebeu prêmios da Associação Colombiana de Chefs de Cozinha, além de um troféu da Associação Integração Culinária Del Vale e uma medalha da Arte e Sabor Culinário da Bolívia.

Ao lado de outros chefs, o acreano postou uma foto em sua página no Facebook e se disse agradecido e honrado por representar o Brasil no evento internacional.

“Só tenho a agradecer pela grande oportunidade que tive de representar meu Brasil. Foram dias incríveis ao lado de grandes chefs, que agora fazem parte de minha família”, disse.