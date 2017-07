Bope prende dupla suspeita de integrar facção criminosa e apreender escopeta

Da redação ac24horas 11/07/2017 12:38:09

Os policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope) prenderam na manha desta terça-feira (11), duas pessoas suspeitas de integrarem facção criminosa, em uma residência localizada no Ramal do Pica-Pau, área de invasão da região da Estrada do Amapá, em Rio Branco. Uma escopeta calibre 20 com munições foram apreendidas.

Segundo o Tenente Farias, a prisão faz parte das operações desencadeadas pela cúpula da segurança pública que vem realizando monitoramento na cidade com o objetivo de tirar de circulação pessoas em conflito com a lei e a repreensão ao crime. Neste caso, houve uma denúncia anônima que informava haver uma facção criminosa no local.

Na residência os policiais encontraram Jhony Lourenço da Silva, de 30 anos e o colombiano Victor Manoel, de 19 anos. Durante a revista o BOPE encontrou uma escopeta com munições. Os suspeitos e a arma foram encaminhados à delegacia pelos policiais que atenderam a ocorrência na periferia da capital.

Ainda de acordo com Farias, o colombiano disse ter chegado a cidade há cerca de 15 dias e teria se abrigado na casa de Jhony. Durante conversa ele contou aos policiais que havia perdido um irmão durante um confronto no Rio de Janeiro. A suspeita é de que ele tenha se aliado a alguma facção criminosa na intenção de praticar crimes.