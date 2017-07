Ancine fecha escritório em Manaus e gera críticas no meio cultural do Estado do Acre

suporte 11/07/2017 08:19:33

O escritório da Agência Nacional de Cinema (Ancine) em Manaus fechou suas portas no começo de julho, causando rumor no meio cultural do Acre. “Vejo com pessimismo os rumos desta política revolucionária e inclusiva”, disse o cineasta Sergio Carvalho, organizador do Festival Pachamama. “Mais um duro golpe na Cultura, patrocinado por esse governo golpista”, completou Janice Chaves, do Conselho Municipal de Saúde de Rio Branco.

Criada em 2001 pela Medida Provisória 2228-1, a Agência Nacional do Cinema é uma agência reguladora que tem como atribuições o fomento, a regulação e a fiscalização do mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. É uma autarquia especial, vinculada desde 2003 ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Federal e Escritório Central no Rio de Janeiro.

O fechamento da unidade amazonense é mais um capítulo da decadência do Ministério da Cultura.