Secretário de saúde, Gemil Júnior anuncia R$ 2 milhões para o Hospital do Câncer

João Renato Jácome 10/07/2017 09:50:57

Após uma série de reclamações dos serviços de oncologia ofertados no Hospital do Câncer, em Rio Branco, o secretário de Saúde, Gemil Júnior, anunciou uma abra de R$ 2 milhões para receber o novo equipamento de radioterapia que vai atender pacientes que estão tratando o câncer. Atualmente, esses usuários são transferidos para Rondônia.

Segundo a Secretaria de Saúde (Sesacre), as obras já estão em curso e se juntam ao período do verão, facilitando que os serviços não sejam comprometidos pela chuva. Se tudo correr bem, os trabalhos serão encerrados ainda no final do ano, deixando a nova ala pronta para receber o equipamento já adquirido pelo Ministério da Saúde.



“Esse é mais um investimento que o governo está fazendo. Será uma sala blindada de 110 metros quadrados, ou seja, um mega espaço para receber nossos pacientes e o novo equipamento de radioterapia. Hoje temos uma média de 40 pacientes ao dia, mas com o novo acelerador linear vamos aumentar isso para 80. Será um salto importante”, destaca o secretário Gemil Júnior.

A ordem de serviço da obra foi assinada na última sexta-feira, dia 07, e contou com representantes do Ministério da Saúde, Sesacre, Casa Civil e direção do hospital. O que chama a atenção é que a sala, chamada de blindada, terá paredes com cerca de um metro e meio de espessura de puro concreto e ferro.