Moradores bloqueiam rua em protesto contra lentidão de serviços da prefeitura

Archibaldo Antunes 10/07/2017 16:57:30

Irritados com a demora dos serviços de recuperação das vias do município, moradores do bairro do Colégio resolveram interditar a rua Major Assis de Vasconcelos. Eles reclamam das condições de acesso ao local e de uma cratera que se formou em decorrência de um bueiro estourado. Segundo relatos, veículos já caíram no local, o que acarretou ferimentos aos condutores.

Apesar dos reiterados apelos à prefeitura de Cruzeiro do Sul, os manifestantes dizem que não foram atendidos pela Secretaria Municipal de Obras. O titular da pasta, Joel Queiroz, assegura existir uma planilha de serviços na qual a recuperação via está incluída.

O funcionário público Antônio Almeida, 44, morador de uma rua paralela à Major Assis de Vasconcelos, há mais de dez anos, afirma nunca ter visto o local em condições tão precárias. Tanto que ele evita usar a via esburacada, como fazia antigamente.

“Isso é um absurdo, a prova maior da indiferença com o poder público em relação àqueles que pagam pesados impostos e os salários dos que estão no poder”, argumentou.