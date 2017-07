Médico invade contramão, atropela e mata jovem de 21 anos na Estrada do Calafate

Da redação ac24horas 10/07/2017 09:45:25

A jovem Darayane Tais de Souza Aguiar, de 21 anos morreu na manhã desta segunda-feira (10) após ser atropelada por um veículo que invadiu a contramão na Estrada do Calafate, próximo ao Residencial Topázio, quando trafegava em sua motocicleta. Um segundo motociclista que também se feriu e foi encaminhado ao PS com fraturas.

Segundo informações do Batalhão de Trânsito, que atendeu a ocorrência, o condutor do veículo envolvido que provocou o acidente se identificou como médico e disse que estava dirigindo rumo ao posto de saúde onde trabalha, quando sem perceber, invadiu a contramão e atropelou duas motocicletas que seguiam na via.

Darayane Tais de Souza Aguiar, de 21 anos, foi arremessada da motocicleta e caiu na calçada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes de receber atendimento. A segunda vítima, um homem que não teve o nome divulgado, foi encaminhado ao Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco com algumas fraturas.

O local ficou isolado para os trabalhos periciais e coleta de informações e em seguida o corpo da jovem foi removido a base do Instituto Médico Legal (IML). O condutor do veículo, Lucas Dantas, de 28 anos foi encaminhado à Delegacia para prestar os devidos esclarecimentos sobre o acidente que teria provocado.