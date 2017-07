Governo empenha R$ 1,6 mi de emenda de Rocha para prédio da prefeitura de Plácido

Assessoria 10/07/2017 16:28:07

O governo federal empenhou nesta semana uma emenda parlamentar do deputado federal Major Rocha (PSDB) para a construção de uma nova sede para a prefeitura da cidade de Plácido de Castro. Os recursos, provenientes do programa Calha Norte, são da ordem de R$ 1,6 milhões.

Funcionando em condições precárias, com secretárias e órgãos espalhados pela cidade, a prefeitura de Plácido de Castro gasta anualmente cerca de R$ 300 mil em aluguéis. Com isso, em apenas três anos o executivo municipal já terá economizado um valor semelhante ao liberado agora pelo governo federal.

“Trata-se de maximizar os recursos públicos, pois esse investimento vai liberar R$ 25 mil ao mês para investimento em outras áreas prioritárias. Além disso, os órgãos que hoje estão dispersos pela cidade vão ficar em um mesmo local, facilitando o atendimento da população”, ressaltou Rocha.

O deputado destacou ainda a melhoria da gestão por estarem os órgãos centralizados: “Até mesmo em termos de segurança patrimonial haverá melhorias, pois e mais fácil e barato se os diferentes setores estão localizados todos no mesmo prédio”.

Por outro lado, Rocha destacou o fato da obra gerar ainda empregos e renda no município: “Não se pode esquecer que o ingresso destes valores na economia da cidade, gerando outro tanto de recursos de forma indireta”.

Rocha destacou apenas do fato do “empenho” ser o reconhecimento do projeto e promessa de pagamento. “Esperamos que nada de extraordinário aconteça e a prefeitura consiga viabilizar a execução da obra, mas posso garantir todo o empenho do nosso gabinete para vencer a burocracia e liberar rapidamente o dinheiro”, finalizou.