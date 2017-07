Governo divulga resultado do exame psicotécnico do concurso da Polícia Militar do Acre

Da redação ac24horas 10/07/2017 07:58:57

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC) divulgaram nesta segunda-feira (10) a lista dos candidatos aptos a realizarem o teste psicotécnico no concurso para o provimento de vagas para os cargos de soldado da PMAC. O resultado é preliminar e apresentado na ordem: cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

A relação se encontra no Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), edição desta segunda-feira, a partir da página de 30 e até a página 34. O documento está disponível no site <http://www.diario.ac.gov.br/>.

Após baixar o arquivo em formato PDF, o candidato pode agilizar a pesquisa digitando Ctrl+”F”, abrindo o sistema de pesquisa, e digitando o nome a ser pesquisado e apertando “Enter”.

O edital revela que os candidatos não mencionados poderão saber os motivos da inaptidão, por meio de Entrevista Devolutiva, a ser solicitada e agendada nos dois dias úteis após a divulgação. Para isso deverá utilizar o formulário disponível no site www.ibade.org.br no horário do Acre. Caso o candidato compareça sem o acompanhamento de um psicólogo, os aspectos técnicos não serão discutidos e não será permitido o acesso aos testes.

Nos dois dias úteis seguintes a realização da Entrevista Devolutiva, o candidato poderá solicitar a revisão de sua avaliação. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, (68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.