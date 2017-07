Flaviano Melo libera emendas para investimento em saúde a oito municípios acreanos

O deputado federal Flaviano Melo(PMDB)conseguiu empenho (compromisso de pagamento),via Fundo Nacional de Saúde, de R$ 1.607 milhão de emendas parlamentares(OGU/2017) para os municípios de Assis Brasil, Senador Guiomard, Bujari, Plácido de Castro, Capixaba, Acrelândia, Porto Acre e Epitaciolândia . Os recursos vão ser usados em incremento do programa de saúde pública, PAB (Programa de Atenção Básica).

Assis Brasil foi contemplado com R$ 100 mil enquanto Senador Guiomard receberá R$ 200 mil. Já Bujari vai poder contar com R$ 150 mil e Plácido de Castro com R$ 300 mil. Para Capixaba foram alocados R$ 257 mil enquanto Acrelândia vai receber R$100mil. Porto Acre também foi favorecido com R$ 200 mil e Epitaciolândia com R$ R$300 mil.

Flaviano lembrou que o PAB é um mecanismo de financiamento do Sistema Único de Saúde(SUS)baseado na prevenção da doença e na promoção da saúde. Neste sistema, os fundos municipais de saúde recebem diretamente do Fundo Nacional de Saúde(FNS) e a administração local assume a responsabilidade pela atenção básica da saúde da população de seu território, inclusive com planejamento local. ”Investir em saúde é garantir bem estar”, resumiu Flaviano.