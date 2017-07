Deputado do Acre preside reunião da UPM e debate ação do tráfico na fronteira

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 10/07/2017 14:42:26

O deputado estadual Heitor Júnior (PDT) presidiu na manhã desta segunda-feira (10), a sessão ordinária da União Parlamentar do Mercosul (UPM), evento realizado em Buenos Aires, na Argentina, com a participação de representantes que integram o bloco parlamentar que debate interesses de seis países da América do Sul.

O encontro contou com a participação de representantes da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Na pauta de debates, a atual situação política na Venezuela, país que vem passando por uma séria crise financeira que gerou uma onda de protestos que pede a saída do presidente Nicolás Maduro.

O tráfico de drogas e suas consequências nos países da América do Sul foi colocado na pauta. Os parlamentares destacam que é preciso fortalecer a segurança nas fronteiras para evitar a entrada de drogas e a guerra de traficantes pelo controle de território que vem acontecendo em cidades dos países que integram a UPM.

“Debatemos ainda a questão de gêneros que afetam as relações internacionais. Todos também são unanimes quando afirmam que é necessário fazer investimentos na vigilância das fronteiras para combater o tráfico de drogas e suas consequências. É justamente o tráfico de drogas que é responsável pela guerra de facções no Acre”, diz Heitor Júnior.

Segundo o deputado, a inserção de mais parlamentares nas atividades do Mercosul “é necessária para que os problemas de estados como o Acre, que tem uma extensa faixa de fronteira sejam debatidos e soluções sejam apresentadas para restabelecer a paz nas cidades acreanas sacudidas pela ação de traficantes e contrabandistas”.

Heitor Júnior destaca a obrigação dos parlamentares é reforçar as relações entre os blocos, relevando a importância das relações e laços históricos, segurança nas fronteiras, valores culturais, vínculos políticos e comerciais, “assuntos que são de interesse comum para o crescimento dos países que integram a União Parlamentar do Mercosul”, finaliza.