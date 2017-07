Conclusão da ponte do Madeira leva euforia ao agronegócio de Rondônia

10/07/2017

O settor produtivo de Rodônia está eufórico com o andamento da Ponte do Rio Madeira, demonstra o superintedente da Fiero, a federação das industrias daquele Estado, Gilberto Batista. Basicamente porque o Acre importta insumos utilizados por exemplo, na avicultura. A logístiica de transporte desse insumo, segudo Batista, será potencializada.

“O setor de agronegócio será beneficiado porque Rondonia é fornecedor de matária-prima para o Estado do Acre” disse Batista. A previsão é que a ponte seja concluída no final do ano que vem.

De Porto Velho até os portos do Sul do Peru a única balsa para travessia de rio está no Rio Madeira. De acordo com a Fiero, a cosnstrução da ponte do Madeira cumpre o compromisso brasileiro de implantar em Rodônia e Acre todos os equipamentos necessários ao bom funcionamento da Estrada do Pacífico.