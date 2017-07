Bombeiros investigam se incêndio na sede do Ministério Público foi criminoso

Da redação ac24horas 10/07/2017 09:22:18

Um laudo do Corpo de Bombeiros deverá apontar se o incêndio na sede do Ministério Público do Acre, a Cidade do Povo, foi ou não criminoso. O fago tomou conta do prédio na manhã do domingo, dia 09, e levantou suspeita porque há uma disputa acirrada entre facções criminosas em todo o Acre.

Segundo os Bombeiros, foram necessárias duas viaturas para a avaliação, combate e fechamento da ocorrência que durou cerca de cinco horas. O fogo se alastrou rapidamente nas dependências da sede ministerial.

O laudo que vai apontar as causas do incêndio deve ser entregue em até 30 dias, até lá, apenas informações informais sobre o assunto são de conhecimento público. Mas os indícios apontam que o incêndio foi criminoso, ou seja, houve intenção de colocar fogo no local.