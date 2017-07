Governo já contratou empresa de consultoria para vender a Eletroacre

10/07/2017

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou, através de licitação, a empresa Loudon Blomquist Auditores Independentes para prestar serviço de auditoria externa independente, no processo de desestatização da Eletrobras Distriuição Acre (Eletroacre).

O contrato, publicado no Diário Oficial da União da última sexta-feira, 7, tem valor global de R$ 1.201.600,00. O prazo para a realização dos trabalhos nas empresas é de 36 meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado até o limite de 5 anos. Além da Eletroacre, o contrato atenderá também a Companhia Energética do Piauí (CEPISA). Além da distribuidora piauiense, a Loudon vai atuar com a mesma demanda na Companhia Energética de Alagoas S.A, Centrais Elétricas de Rondônia S.A. , Boa Vista Energia S.A. e Amazonas Distribuidora de Energia S.Av.

A Eletroacre atualmente está sob o comando do Ministério e Minas e Energia até 31 de dezembro de 2017. Até lá a empresa será colocada para leilão, assim como as distribuidoras do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima e Alagoas. Se o leilão não acontecer até dezembro, a Cepisa deverá ser devolvida para a Eletrobras. Atualmente a Companhia conta com mais de 1 milhão e 200 mil consumidores.