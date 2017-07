Após acidente, homem desaparece no Rio Moa, em Cruzeiro do Sul

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas 10/07/2017 07:00:23

Um acidente envolvendo duas embarcações no Rio Moa, nas dependências do Seringal Florianópolis em Cruzeiro do Sul, deixou o trabalhador rural Armildo Silva, de 28 anos, desaparecido nas águas do manancial. O Corpo de Bombeiros faz buscas na região do acidente desde o domingo, dia 09, mas o homem não foi encontrado.

As primeiras informações foram dadas por um homem cujo nome não foi divulgado. Ele teria presenciado a colisão entre os dois barcos. O outro envolvido no acidente também não registrou queixa na polícia ou junto à Marinha.

As buscas devem continuar durante todo o dia. Pela noite fica mais complicado fazer buscas, já que a água é escura e prejudica a visão embaixo d’água.