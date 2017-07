Sicredi inaugura mais uma agência de atendimento na avenida Ceará em Rio Branco

Da redação ac24horas 09/07/2017 09:25:25

Em uma solenidade com a presença de políticos e empresários locais, a instituição financeira cooperativa, que tem mais de 3,5 milhões de associados e atuação em 20 estados brasileiros, inaugurou mais uma unidade de atendimento na noite desta sexta-feira, 7.

O atendimento inicia a partir de segunda-feira, 10, das 8h às 13h. Essa é a segunda agência que a Sicredi inaugura no Estado e, em pouco tempo de atividade, a unidade já contabiliza mais de 200 associados. A nova estrutura de 600 m² fica localizada na Avenida Ceará, bairro Estação Experimental. O investimento foi de mais de R$ 3 milhões.

O diretor executivo, Ediano José Neves, conta que o prédio foi construído primando pelo principal diferencial da Sicredi: a valorização da participação. Ao todo, a unidade conta com 12 colaboradores. “Fizemos uma instituição financeira diferente, com um ambiente externo para ter esse relacionamento diferenciado. A cada contato que as pessoas tiverem com a Sicredi, pretendemos que elas tenham uma experiência superior a qualquer instituição financeira do município”. Neves afirma que a Sicredi oferece todos os tipos de produtos financeiros como crédito, financiamento, opções de investimentos, consórcios, seguros, serviços de conveniência, previdência, além de serviços simples, como pagamentos.



A instituição oferece todos os serviços de um banco tradicional com o diferencial de não visar lucros. “Nosso foco para essa agência são empresários, produtores rurais e profissionais liberais. Consignação e folha dos servidores públicos nós vamos prospectar e fomentar esse público em outra agência no futuro”. Sobre taxas e juros cobrados pela Sicredi, o diretor é breve: “Somos muito competitivos”. Ele acrescenta que outro grande diferencial da gestão é o relacionamento com sócios. “Esse é nosso grande foco, Não só no relacionamento presencial na estrutura física da instituição, mas também via internet, aplicativos e, principalmente, sendo simplesmente próximos e ativos com nossos associados”.

As expectativas com a inauguração de uma agência na capital acreana são as melhores, segundo Neves. Ele recorda o sucesso da unidade de Epitaciolândia, inaugurada em maio deste ano, quando tinha mais de 300 associados. “Aqui em Rio Branco, mesmo sem ainda ter agência, já temos mais de 200 associados, com volumes muito interessantes de depósitos e aplicações financeiras no Sicredi”.



Segundo o gerente regional de Desenvolvimento, Uelligton Julio da Silva, a mobilização da comunidade em relação à instituição tem superado as expectativas. “Só ingressamos no município se a população quiser que aconteça porque não somos nós que escolhemos o local que vamos ingressar, mas sim a população. Somos uma associação de pessoas e a mobilização da população faz com que isso facilite nossa expansão para o Acre”. Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e vem sendo reconhecida pelos serviços prestados à população. Em junho deste ano, a instituição recebeu, pela primeira vez em São Paulo, o Prêmio Top de Marketing, na categoria Serviços Financeiros. Sobre a Sicredi Fundada em 1902 por um grupo de pessoas que constituiu um fundo financeiro com recursos próprios, a Sicredi também é considerada a primeira cooperativa de crédito da América Latina. Os idealizadores da instituição construíram um modelo de negócio sustentado no compartilhamento de desafios e na multiplicação de resultados positivos para os próprios associados e para a comunidade local. Aos poucos, as cooperativas se multiplicaram, ampliando o número de associados. Expandiram para outros estados brasileiros e, desde então, vêm promovendo o desenvolvimento dessas regiões. Atualmente, a instituição conta com 118 cooperativas, que compõe uma rede de atendimento com mais de 1.500 agências, em 20 estados brasileiros. A Sicredi está presente em 1.