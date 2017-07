PRF prende mulher que transportava cocaína dentro da capa de livro infantil

Da redação ac24horas 09/07/2017 09:15:52

Com informações de oaltoacre.com

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam na tarde de sábado (8), durante abordagem de rotina, uma mulher identificada como D.B.R., de 27 anos, que saiu do município de Assis Brasil em um taxi com destino a Rio Branco. Segundo a PRF, ela transportava com cocaína camuflada em livros infantis.

De acordo com a PRF, durante a revista aos passageiros do taxi, a mulher demonstrava nervosismo e despertou desconfiança dos agentes, que revistaram sua mochila que estava cheia de livros infantis. Além do nervosismo da passageira, o que chamou atenção da PRF foi o peso dos livros que passava três quilos.

Os agentes encontraram uma substância branca dentro das capas dos livros. Os agentes fizeram o narcoteste que deu positivo para cocaína. D.B.R. foi presa em flagrante acusada de tráfico internacional de drogas, em seguida foi conduzida à delegacia da Polícia Federal na cidade de Epitaciolândia.

Segundo os agentes, após os livros serem desmontados havia pelo menos meio quilo de cloridrato de cocaína. A mulher se defendeu argumentando que receberia uma quantia em dinheiro após entregar os livros. Após ser ouvida, D.B.R. será transferida para o presídio feminino da cidade de Rio Branco.