Noite de MMA em Tarauacá é marcada por muita porrada e vitória de Ramirez Albuquerque

Da redação ac24horas 09/07/2017 00:15:51

O ginásio esportivo da cidade de Tarauacá, distante 447 km da capital Rio Branco, ficou pequeno para o tamanho da multidão que acompanhou as seis lutas da 4ª edição do TK Combat, evento de MMA que reuniu lutadores de Tarauacá, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O destaque da noite ficou por conta da vitória emocionante do tarauacaense Ramirez Albuquerque. de 20 anos, por nocaute em cima do riobraquense Marcelo Pinheiro, no Card Principal. As mais de 1000 pessoas que estavam no ginásio foram ao delírio com a vitória do conterrâneo, que no início da luta ficou em desvantagem devido ter sido atingido por alguns golpes do lutador oponente.

Outros confrontos também foram realizados. Eldy Nascimento venceu Rodolfo Souza na primeira luta; Já na segunda, Fabio França derrotou Augusto Pinguim. No terceiro combate, Denilson Oliveira detonou com Daniel Silva. Na quarta luta, Zezé Adailton derrotou Alisson Araújo.

A quarta edição do TK Combate foi organizado pelo treinador Oseis Ribeiro e contou com locução de Gilberto Coelho. As fotos são de Jardy Lopes.