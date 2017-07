Incêndio em prédio do Ministério Público na Cidade do Povo pode ter sido criminoso

Da redação ac24horas 09/07/2017 17:04:24

O Corpo de Bombeiros registrou na manhã deste domingo (9), um incêndio na unidade do Ministério Público do Acre, localizado na Cidade do Povo, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da assessoria de comunicação do do Corpo de Bombeiros, foram necessárias duas viaturas para a avaliação, combate e fechamento da ocorrência que durou cerca de cinco horas.

Ainda segundo a assessoria, ainda não há informações concretas sobre o que pode ter ocasionado o início do sinistro, porém, já há indícios de que tenha iniciado de forma criminosa.

Após a perícia para a coleta de informações, um laudo deve dizer nos próximos 30 dias o que possa ter acontecido.