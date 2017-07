A violência chega no interior e Brasileia registra 2 tentativas de homicídio em menos de 12h

09/07/2017

Com informações de oaltoacre.com

A violência que vem assustando a população de Rio Branco chegou no interior do Acre. No município de Brasileia, em menos de 12 horas, o SIOSP registrou duas tentativas de homicídio. No bairro Leonardo Barbosa, a policiais e socorristas do Samu foram acionados para resgatar Antônio Carlos da Silva Gerônimo, de 22 anos, que apresentava um ferimento de disparo de arma de fogo no maxilar e um segundo ferimento no abdômen.

O tiro atravessou o rosto saindo pela nuca. Segundo os socorristas, o estado de saúde de Antônio foi considerado estável, mas, corria riscos e foi transferido para a Capital. Segundo informações coletadas pela polícia, Antonio teria ido para um arraial no bairro e quando retornava para casa em sua bicicleta, foi abordado por dois homens em uma moto. O que estava na garupa sacou uma arma e fez vários disparos contra o jovem e fugiram do local.

Pelo modus operandi, a polícia acredita os responsáveis pela tentativa de homicídio de Antônio Carlos, seja a mesma dupla que tentou contra outro jovem pela manhã no Bairro Ferreira Silva. As autoridades estão investigando facções estejam em guerra pela disputa de território na cidade de Brasileia. Antônio foi transferido para a capital sob escolta. Seu estado de saúde foi considerado estável, mas, ainda corria risco de morte. Mais informações a qualquer momento sobre o caso.