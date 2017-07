Nelson Sales sai do PV e se junta ao Partido Progressista para apoiar Gladson Cameli

Da redação ac24horas 08/07/2017 11:16:03

O deputado Nelson Sales saiu da Frente Popular do Acre (FPA). Desfiliou-se do Partido Verde e ingressou nas fileiras do Partido Progressista (PP) e agora apoia Gladson Cameli se este for candidato a governador do Acre em 2018. Sales há tempos vinha se comportando como oposicionista e recebeu um alerta do PV.

O processo de desincompatibilização só aumentou nos últimos meses e Sales decidiu deixar a FPA para confirmar-se como oposicionista na Assembleia Legislativa do Acre. O PV segue na FPA.

Para que ficasse claro a saída de Sales, militantes do PV fizeram questão de fazer postagens nas redes sociais anunciando que o deputado não está mais entre os verdes.