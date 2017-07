Incêndio de grandes proporções destrói loja de materiais de construção da Ronsy

Da redação ac24horas 08/07/2017 09:15:54

O tranquilo município de Senador Guiomard, distante 24 quilômetros de Rio Branco, viveu uma madrugada de sábado agitada. Um incêndio de grandes proporções destruiu mais uma loja de materiais de construção Ronsy, desta vez, a segunda em menos de um ano. O fogo começou por volta da meia noite e o corpo de Bombeiros teve trabalho para conter as chamas.

Como no interior da loja havia muitos materiais de alta combustão, a loja rapidamente foi tomada pelo fogo não sendo possível fazer intervenção para resgate de materiais. Ainda não se sabe os reais motivos do sinistro. No local, segundo o Corpo de Bombeiros não foi possível encontrar em meio aos destroços, algo que pudesse comprovar um incêndio criminoso.

A notícia gerou polêmica nas redes sociais logo que se espalhou entre os internautas. Muitos questionavam a possibilidade de crime devido a matriz da Loja, localizada em Rio Branco, já ter passado pelo mesmo problema no ano passado. O laudo do Corpo de Bombeiros revelou na época que o fogo iniciou através de um curto circuito na parte elétrica e até hoje, no local do incidente, a loja ainda está sendo construída.

Outros cogitaram a possibilidade de o incêndio ter sido uma espécie de represália às ações de combate ao crime organizado que estão sendo realizadas nos últimos dias. Mas a hipótese também não foi confirmada.

Durante o incêndio que consumiu a segunda loja da Ronsy, no Quinari, as guarnições do 1° e 2° batalhão se empenharam desde as 12h30m para controlar as chamas e utilizaram 70 mil litros de água, seis viatura e 16 bombeiros.