Expoboca aquece economia e fortalece o setor da pecuária na região do Vale do Purus

Maior rebanho bovino do Amazonas, a cidade de Boca do Acre(distante 208 km de Rio Branco) está no centro das atenções no setor agropecuário com a realização da Expoboca, evento que reúne representantes do Amazonas, Acre e Rondônia.

Iniciada na última quinta feira, a exposição mostra o potencial do setor da região movimentando a economia e aquecendo as vendas em muitos setores da cidade.

A rede hoteleira por exemplo é uma prova disso. Há duas semanas antes do evento, todas as vagas nos hotéis da cidades já estavam reservadas. No parque de exposições, localizado na entrada da cidade, foi montada uma estrutura capaz de receber todo o público esperado para as quatro noites de festa, cerca de 40 mil pessoas.

Este ano, uma parceria da prefeitura com a iniciativa privada deu mais modernidade á feira e ofertou ao público atrações antes acessíveis mediante o pagamento de ingresso.

O prefeito Zeca Cruz (PSDB), intermediou uma negociação com o grupo de empresários que assumiu o evento e a Associação Rural de Boca do Acre e garantiu portões abertos todas as noites, para garantir que as pessoas de baixa renda também visitem o espaço.

São cinquenta expositores. Da culinária á moda cowntry, passando pela venda de máquinas e implementos agrícolas que deve movimentar R$ 1,5 milhões ao final da festa.

“A parceria com a prefeitura foi fundamental para que o público comparecesse ainda mais. Enquanto no Acre o governo não abre oportunidade para todos, aqui a gente consegue trabalhar unindo a iniciativa privada e o setor público”, observou Denis Ferreira, um dos organizadores do evento.