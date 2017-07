Deputado Jenilson vistoria finalização da Obra da Maternidade de Feijó

08/07/2017

O deputado Jenilson Leite (PCdoB) esteve. neste final de semana na Maternidade do Hospital de Feijó. Ele foi recepcionado pelo médico Rosaldo Aguiar, o Dr Baba, que mostrou ao parlamentar que a obra encontra-se nos últimos preparativos para a entrega que será realizada pelo governador Sebastião Viana, no próximo dia 15 de julho.

A unidade deve contar com doze leitos, sendo quatro individuais para pré-parto, parto e pós-parto, oito alojamentos conjuntos, assistência ao recém-nascido, posto de enfermagem, sala de espera e rouparia, além da estrutura de apoio.

Orçada em R$ 1,2 milhão, a maternidade tem uma área construída de 451,80 metros quadrados. Os recursos financeiros para construção da unidade são oriundos de uma parceria entre os governos federal e estadual. Também foi investido cerca de R$ 1,5 milhão em equipamentos, mobiliários e materiais permanentes.



O deputado enfatizou que obra é de suma importância para a população de Feijó ressaltando que a demanda é grande na região. “Nós vemos aqui um investimento sólido do governo do Acre e sabemos que essa estrutura vai ajudar os profissionais da área da saúde e trabalhar com melhores condições. Com essa nova etapa, vamos trabalhar para tentar valorizar os profissionais de saúde. O primeiro passo já foi dado com essa nova estrutura”, explicou o deputado, que também é médico. Jenilson lembrou também que parte das emendas parlamentares usadas na obra são oriundas do trabalho da ex-deputada Perpétua Almeida.

Os profissionais da saúde sugeriram ao deputado que seja dado um nome ao Hospital e Maternidade Regional de Feijó. Jenilson explicou que uma consulta pública deve ser feita entre a população para escolha do nome. O hospital foi inaugurado na década de 80 e até hoje não foi batizada com nenhum nome.