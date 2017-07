Delivery Much prorroga desconto para pedidos em Rio Branco

Assessoria 08/07/2017 17:12:43

Para participar da promoção, basta baixar o app e usar o cupom com o código #riobranco10 na primeira compra (pedidos acima de R$ 25)

Completando o primeiro mês de atividades neste sábado (8) na cidade de Rio Branco, o Delivery Much, novo aplicativo de serviços de entrega de refeições, prorrogou o período da promoção de lançamento na capital acreana até o próximo dia 31/07. Para obter o desconto, o cliente precisa baixar o aplicativo e utilizar o cupom com o código #riobranco10.

No aplicativo, o usuário encontra ampla variedade de restaurantes disponíveis para fazer seu pedido, além de escolher a forma de pagamento e de entrega. Os estabelecimentos também oferecem a opção de retirada do pedido, economizando o valor da entrega.

O Delivery Much tem opções para todos os gostos. Desde os lanches leves e sucos do Parada Obrigatória até o Monster Burguer, sanduíche com três hambúrgueres grelhados do Brito’s Pizza e Burguer. Culinária japonesa, italiana, frango frito americano, pizza, sanduíche, feijoada e até pratos regionais como galinha caipira e panelada: todas essas opções podem ser pedidas pelo app Delivery Much.

A novidade na plataforma fica por conta do restaurante Espeto’s, que aderiu ao aplicativo Delivery Much e já é um sucesso em pedidos.

Em Rio Branco, o Delivery Much já tem quase 20 empresas cadastradas. Entre as opções de estabelecimentos estão o Espaço Teppan, Cleovan Restaurante e Pizzaria, Massas Delivery, Mineiro Delivery, Apreciato, Maria Farinha, Feijuca Delivery, Brito’s Pizzas e Burguers, Big Gastronomia, Sushi do Wal, Amadeu’s, Dom Brito, Parada Obrigatória, American Chicken, Queijo Gourmet e Plata Burguers.

Baixe grátis o app: https://www.deliverymuch.com.br/app ou peça online: https://www.deliverymuch.com.br/rio-branco