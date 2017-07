Assaltante é baleado e preso após trocar tiros com a polícia na noite de sexta

Da Redação 08/07/2017 09:36:33

Uma dupla de assaltantes trocou tiros com a polícia na noite de sexta-feira (7), durante as operações de combate ao crime organizado que estão sendo realizadas pelas forças de segurança nas ruas de Rio Branco da capital. Um dos acusados foi baleado e preso, o segundo conseguiu escapar com cerco policial.

As informações foram repassadas pelo secretário de Segurança, Emylson Farias, que acompanhava as operações juntamente com uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope), e se deslocou ao local do ocorrido assim que foi informado.O fato aconteceu no Residencial Santa Cruz.

Segundo Farias, os suspeitos encontraram uma equipe Quinto Batalhão, que tentou realizar a abordagem. De posse de uma pistola 380, os suspeitos reagiram. Os policiais revidaram e um foi baleado na perna e o outro conseguiu se fugir tomando rumo ignorado.

O suspeito foi socorrido e levado ao Pronto Socorro da capital onde passou por atendimento. Em seguida, foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

Emylson ressaltou que os dois são pessoas perigosas, com passagens pela Polícia e acostumados a praticar crimes pela região.