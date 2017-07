“Under Music” traz 18 horas de festa de música eletrônica para Rio Branco neste sábado

Da redação ac24horas 07/07/2017 10:57:07

Evento realiza sua 2ª edição com atração nacional Patrícia Persi e sets de outros 12 DJs|

Para os amantes da música eletrônica, este sábado (8) já está marcado nos calendários. A partir das 22h, na Chácara Estrela do Oriente, acontece a segunda edição do Under Music, evento criado pelos empresários Carlos Claros e Jean Assen, que trará 18 horas de música eletrônica para a capital acreana.

Para sua segunda edição, os criadores e organizadores trazem a DJ e produtora nacional Patrícia Persi, apresentando seus dois projetos (Pat Persi e K.I.T.T.Y.), além de atrações de Rio Branco e Rondônia, incluindo os DJs Ryck Sound, Fernand Rod, K4US, Eduardo Andrade, Patrick Bernardo e X-TRAP.

Patrícia iniciou a carreira de DJ em 2003, e desde então não parou mais. Com 14 anos de carreira, a artista optou pela divisão de projetos: K.I.T.T.Y. toca Psychodelic Trance, enquanto Pat Persi é voltada para o House.

A festa começa a partir das 22h na Chácara Estrela do Oriente (Curva do Quinari, no sentido Tucumã). O consumo de bebidas deverá ser feito no local, que também oferecerá praça de alimentação. Os ingressos já estão disponíveis para compra (dinheiro ou cartão – débito ou crédito) nos pontos de venda Deck Sushi, Hotel Amazônia Palace e Churrascaria Triângulo.

Os ingressos do 1º lote possuem valor de R$ 50 (inteiro) e R$ 25 (meio), e os de 2º lote terão valor de R$ 60 (inteiro) e R$ 30 (meio). Para mais informações, entre em contato com os números 99985-4090 e 99226-9840.