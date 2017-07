Salário médio no Estado do Acre é maior que em todo o Nordeste, diz pesquisa IBGE

Da redação ac24horas 07/07/2017 08:32:46

Em 2015, segundo a pesquisa Estatísticas do Cadastro Central de Empresas, do IBGE, o Acre tinha 131.006 trabalhadores assalariados com remuneração média de R$ 2 328,01, valor superior aos registrados em todos os Estados do Nordeste, por exemplo. Na Bahia, um dos maiores Estados daquela região, o salário médio ficou em R$2.070,74 em 31 de dezembro de 2015 –e maior também que o valor de Minas Gerais, de R$2.118,67.

O IBGE explica que o Cadastro Central de Empresas (Cempre ) constitui um importante acervo de dados sobre o universo das empresas e outras organizações formais e suas respectivas unidades locais existentes no Brasil, reunindo informações cadastrais e econômicas oriundas de pesquisas anuais do IBGE, nas áreas de Indústria, Construção, Comércio e Serviços, e de registros administrativos do Ministério do Trabalho e Previdência Social, como a Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

A pesquisa diz que entre 2010 e 2015 o Acre registrou saldo positivo de 14.228 no número de pessoal ocupado assalariado, o segundo menor saldo do País naquele período. O Acre ganhou apenas de Roraima, que apresentou saldo de 12.684 pessoas ocupadas assalariadas entre 2010 e 2015.