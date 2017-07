Reunião do sistema de cooperativas debate fortalecimento do setor entre Acre, Rondônia e Mato Grosso

Luciano Tavares, da redação ac24horas 07/07/2017 19:09:17

Fortalecer a integração entre os Sescoop’s do Acre, Rondônia e Mato Grosso nos setores econômico, social e cultural. Esse foi o objetivo da reunião na sede sede da OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras, em Rio Branco, na rua rua Coronel Alexandrino, na tarde desta sexta-feira, 07, com a presença dos principais dirigentes do sistema de cooperativas desses três estados.

O presidente da OCB/Seescop no Acre, Valdemiro Rocha, observa que o objetivo é aumentar a participação das cooperativas nas atividades do setor produtivo rural e urbano. Já temos bons exemplos das Unimed’s e das cooperativas de crédito que já atuam de forma integrada com muito sucesso”, destacou Valdemiro.

O diretor nacional da OCB, Onofre Cezário, que fez uma longa explanação sobre a importância e necessidade dessa integração salientou a necessidade de *o cooperativismo brasileiro tem ser auto-sustentável”. “A logística desses estados, o Acre, Rondônia e Mato Grosso favorecem esse o fortalecimento de desse sistema”, lembrou.

Já presidente da OCB/Seescop Rondônia, Salatiel Rodrigues, destacou que a integração do cooperativismo refletirá no incentivo ao setor econômico a partir da pontencialide produtiva de cada um desses estados.

“A característica principal de uma cooperativa é a união. São três estados com as características iguais no setor produtivo, cada um com sua peculiaridade, que com certeza possuem um potencial a ser explorado. Essa crise financeira mostra que chegou também a vez dos pequenos e aí que o setor cooperativista entra, nesse incentivo. Só Rondônia são 100 produtores. Rondônia tem o sexto maior rebanho bovino, tem produção de café, de soja.”