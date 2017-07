Presos não voltam ao presídio temendo ataque de facções

João Renato Jácome 07/07/2017 13:21:02

Ao menos 205 apenados em regime semiaberto não voltaram à Unidade Prisional 04, a Papudinha, após o atentado que deixou um detento morto em frente ao presídio estadual. No local, os presos entram pela noite, e saem logo pela manhã, para trabalhar, por exemplo. A morte ocorreu nesta quinta-feira, dia 06, pela manhã.

Com a execução do detento, as polícias do estado iniciaram uma série de ações nos bairros de Rio Branco, principalmente na região em que fica a Papudinha, bairro Jardim Primavera, mas isso não foi suficiente para manter a tranquilidade dos detentos que, temendo novas mortes, não voltaram à unidade penitenciária.

Segundo a administração do presídio, apenas 50 detentos retornaram ao complexo prisional na noite da quinta. Todos os presos que não retornaram devem ser notificados pela Justiça, e, agora, correm o risco de perder o benefício do regime semiaberto.