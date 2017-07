Operação policial em Cruzeiro do Sul reúne 162 agentes e 33 suspeitos são detidos

Archibaldo Antunes 07/07/2017 19:06:14

A cidade de Cruzeiro do Sul amanheceu nesta sexta-feira, 7, sob uma megaoperação policial que reuniu 162 agentes das polícias Civil e Militar. O objetivo da ação, que se concentrou no bairro da Lagoa, próximo ao centro da cidade, foi coibir o tráfico de drogas e de armas, além do combate às facções criminosas.

Segundo o delegado Lindomar Ventura, essa foi a maior operação policial da história do município, não apenas pelo número de agentes de segurança nela envolvidos, como também pelos resultados.

O maior efetivo policial já visto nas ruas do município cumpriu 25 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão. Armas, veículos e drogas foram apreendidos. Trinta e três suspeitos foram conduzidos à delegacia, entre os quais oito presos em flagrante.

“Foi uma ação exitosa, já que dos 25 mandados de prisão, 23 foram cumpridos”, garantiu o comandante da Polícia Militar no Vale do Juruá, Major Lázaro Moura.

Durante a operação, que começou por volta das 7 horas da manhã, os policiais interditaram o acesso ao bairro da Lagoa, um dos mais violentos de Cruzeiro do Sul. Ninguém pôde entrar ou sair do local até o término das ações.

“Essa foi a primeira de muitas operações semelhantes que faremos contra os criminosos”, adiantou o delegado Lindomar Ventura.