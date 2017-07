O melhor inverno das nossas vidas está chegando. Dia 16 estreia #GoTS7

Charlene Carvalho 07/07/2017 08:56:17

Estava cá pensando sobre o que conversar com vocês hoje. Pensei em vários assuntos. O problema é que ultimamente só penso em dois assuntos: o livro que estou lendo e a sétima temporada de Games Of Thrones. Minha paixão por GOT vai além do amor por Jon Snow, o Rei do Norte e da coisa toda. Não tem como explicar. Tem que assistir. Sério, a série é fenomenal e essa sétima temporada é, provavelmente, a que mais me gera expectativas. Talvez porque em anos anteriores já a essa altura já estaríamos lamentando o fim – GOT sempre estreava em abril – e este ano, para que as cenas – do inverno – fossem mais reais, a produção decidiu nos deixar nessa abstinência de mais de dois meses.

Tem problema não. Dia 16 está bem aí. Que são míseros nove dias para quem está esperando esses EP’s desde o ano passado? Nem o fato que teremos apenas sete e não dez EP’s, me deixa triste. Até porque são menos capítulos e mais tempo. Tem coisa melhor que um EP final com 81 minutos de duração para compensar a espera pela oitava temporada em 2018? Pois é.

Como estou sonhando com esse inverno em pleno verão amazônico, não perco a oportunidade, sempre que sobra um tempinho, de fuçar a internet para saber das novidades. Não sou caçadora de spoilers, mas gosto de saber o que tá rolando e assisto os trailers na hora que sai. Não dou conta de esperar.

Assim, já sei que será a temporada das grandes batalhas e enquanto Cersei se acha, em Porto Real, minha rainha Daenerys Targaryen (Khaleesi) e seus dragões, assim como Jon Snow, estão a caminho de Westeros e as batalhas não serão apenas entre Lannister, Targaryen e Stark, mas sim contra um inimigo muito mais assustador, que trará consigo o inverno do Norte, além da presença garantida do Mindinho e, claro, Tyrion Lannister dando show. Pense num anão gigante, meu povo (Pára! Não sou a Eliane, eu hein? Pessoa não pode nem usar um jargão!)

Portanto, no domingo que vem – depois desse – nem pense em me ligar ou mandar mensagens no Whats depois das 20h. Apenas não vai rolar. Pode esquecer. No máximo farei presença vip no Twitter, a melhor rede social para comentar TV que existe. Claro que tem uma meia dúzia de doidos por GOT como eu por aqui que também não te responderão nos sete domingos seguintes. Porque amor, GOT é vida e prometo textinho na coluna da segunda, 17, sobre o assunto. Saiba: nem o #ForaTemer me impedirá desses coments.

Dia, pessoas!!!

Não esqueça: o inverno chegou!!!

Meu coração continua querendo estar em Florânia (RN), no Impactos de Amor e Vida da Missão Atos em parceria com a Jocum/Acre e quando recebo uma foto como essa, do querido pastor Gerson Ribeiro, um pioneiro de Missões no Norte, ensinando o bom caminho a essa turma de jovens missionários, percebo que escolhi o caminho certo. Essa aí é a minha tribo, minha trupe, minha passion, minha vida, razão de existir! Ô povo doido de lindo!!!

SALA PREMIUM

Um compromisso de trabalho me impediu de ir à estreia do Homem Aranha nas novas salas premium do Via Verde Shopping. Quero agradecer à equipe do shopping pelo convite. Ontem não deu, mas semana que vem vou lá conferir de perto esse novo espaço e, claro, comento aqui com vocês.

LEGENDAS

Mas adianto uma coisa: termos salas de melhor qualidade e com filmes legendados já compensa a espera. A dublagem – ao menos para mim – deixa o filme um pouco sem graça. Veja bem, não sou a rainha do inglês, pelo contrário, mas a entonação, a expressão na língua original, diz muito mais que a dublagem. Pra quem gosta, claro.

VÍCIO

Cinema é um vício – bom – e antigo. Nossas salas de cinema, antes do Via Verde, sempre foram deficientes, mas não eram ruins. O Cine Rio Branco tinha lá seu glamour – forcei eu sei, mas deixa, vai… -, assim como as milhões de fita rebobinadas dos filmes que já assisti na vida. O DVD, a TV por assinatura e mais recentemente o streaming, nos proporcionaram novas experiências (um salve para a Netflix), mas aquela magia da sala e uma boa cadeira para assistir seu filme preferido na telona, ah isso tem seu valor.

James Pequeno, Mirla Miranda, Nonato Vianna, Kelly Kley, Roberta Lima e

Gigi Hanan na inauguração da Sala Premium do Via Verde Shopping

BOXE

Nesse sábado, 8 de julho, Rio Branco vai sediar o primeiro combate de boxe chinês da Região Norte. O evento é uma realização do heptacampeão da modalidade, o atleta Adgeferson Diniz, e objetivo é divulgar o esporte no Acre.

PORRADA DO BEM

Dezesseis atletas estão inscritos, inclusive de outros estados, concorrendo a uma moto zero quilômetro, avaliada em R$ 7 mil. “O maior evento de Sanda do Acre” acontecerá no Ginásio do Sesi, a partir das 19h e, além do ingresso a R$ 20, você ainda deve levar um quilo de alimento não perecível que será doado para as ações sociais do CT ADG Pitbull. Bora????

Kinha Oliveira, amiga querida que tem passado esses meses acompanhado a equipe de ETED

da Base Jocum/Acre, em uma das visitas missionárias aos moradores do sertão do Seridó

TEATRO

Quem gosta de Teatro de boa qualidade não pode deixar de prestigiar as apresentações da atriz global Elizabeth Savalla, nos dias 15, sábado, às 20h e 16, domingo, às 19h30, no Teatro da FAAO, na comédia “A.M.A.D.A.S – Associação de Mulheres que Acordam Despencadas”, de Regiana Antonini.

TURNÊ

No monólogo, a atriz mostra, de maneira cômica e intensa, como a mulher madura ( e atual), encara essa realidade diante das pressões e cobranças por parte da sociedade, que exige cada vez mais senhoras de corpos perfeitos, sem direito a mostrar os sinais da idade. Naturalmente que irei no sábado, porque no domingo dia 16 tem #GoTS7 né mores???

Sanny Marques Lopes fez aniversário na quarta-feira, 05 e comemorou com amigos no Café Mustache.

Mas a comemoração do vera vai ser lá na Estrela na próxima semana e, claro, ela e o Osvaldo

Neto pagam a conta, porque eu sou só convidada. Rá!!! Parabéns, Sanny!

BAZAR

Se você gosta de Bazar, não pode deixar de prestigiar, neste sábado, 8, o Bazar Criança Feliz, na rua Vicente Paula de Lucena, atrás da Malharia Ponto Sem Nó, no Conjunto Procon, a partir das 10. Além da venda de roupas, sapatos, acessórios, utensílios domésticos e outros itens novos e usados, haverá almoço de excelente qualidade, sobremesas e lanches à venda.

CRIANÇA FELIZ

Conheço a turma que organiza esse bazar para aquisição de presentes e alimentos que são distribuídos no dia das crianças em vários bairros de Rio Branco. É um trabalho lindo e de cunho absolutamente social, sem ganhos financeiros ou pessoais. É doação de tempo, de vida para os mais necessitados. Se você puder, prestigie o bazar. Tem peças lindíssimas e ótimos preços.