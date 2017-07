Mesmo com alta de 0,06% cesta básica de Rio Branco continua a mais barata do Brasil

Da redação ac24horas 07/07/2017 08:35:36

Com valor calculado em R$ 333,35 o custo da cesta básica do Acre em junho segue há seis meses como o menor do Brasil. Rio Branco está entre as quatro capitais que apresentou elevação na soma geral dos itens que compõe a cesta: aumento de 0,06% em junho. O custo diminuiu em 23 capitais brasileiras e aumentou em quatro, segundo a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) publicada nesta quinta-feira, 6.

Ao longo de junho, os maiores recuos foram registradas no Rio de Janeiro (-5,02%), em Brasília (-4,18%), Vitória (-4,14%) e em Belo Horizonte (-4,03%). Já as elevações foram observadas em quatro capitais: Fortaleza (0,99%), Macapá (0,43%), São Luís (0,20%), além de Rio Branco. A cesta mais cara foi registrada em Porto Alegre (R$ 443,66), seguida por São Paulo (R$ 441,61), Florianópolis (R$ 432,40) e Rio de Janeiro (R$ 420,35). No acumulado do ano, a queda em Rio Banco é de 13,29%.